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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВстреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продлением санкций против России Евросоюз пытается "сохранить лицо" после вынужденной уступки в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В четверг Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
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"Санкции не входят в пакет послаблений. Они сохраняют Европе лицо после вынужденной уступки по ПАСЕ", - сказал Морозов.
ПАСЕ на заседании в среду в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против парламентариев РФ были введены в Ассамблее после присоединения Крыма к России.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
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Санкции в отношении РоссииОлег МорозовЕвросоюзЕвропаРоссияВ мире
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