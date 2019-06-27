В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продлением санкций против России Евросоюз пытается "сохранить лицо" после вынужденной уступки в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В четверг Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
26 июня, 16:20"Все, ребята, мы от вас ничего не ждем". Россия продлила контрсанкцииПравительство РФ продлило продовольственное эмбарго в отношении ряда западных стран. Главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение содержит в себе двойное послание.
"Санкции не входят в пакет послаблений. Они сохраняют Европе лицо после вынужденной уступки по ПАСЕ", - сказал Морозов.
ПАСЕ на заседании в среду в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против парламентариев РФ были введены в Ассамблее после присоединения Крыма к России.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.