В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России

"Все, ребята, мы от вас ничего не ждем". Россия продлила контрсанкции

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго в отношении ряда западных стран. Главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение содержит в себе двойное послание.