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РИА Новости

В Пентагоне заявили, что не ищут войны с Ираном

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. США не ищут войны с Ираном, однако готовы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и призывают союзников по НАТО присоединиться к этим усилиям, заявил в четверг журналистам в Брюсселе и.о. главы Пентагона Марк Эспер.
"США не стремятся к войне с Ираном. Однако на протяжении нескольких лет и последних месяцев мы видели атаки Ирана или его союзников на суда, по меньшей мере шесть судов, был сбит беспилотник США", - сказал Эспер по итогам министерских переговоров в НАТО, где обсуждалась ситуация вокруг Ирана, призвав "союзников сделать публичные заявления с осуждением поведения Ирана". По его словам, со стороны Ирана наблюдается эскалация ситуации, поэтому он призывает Тегеран соизмерять свою риторику и действия.
По его словам, США обсудили с союзниками по НАТО в Брюсселе необходимость обеспечить безопасность навигации в регионе и заявили о готовности "принять меры", которые могут касаться как усиления разведки и слежения с воздуха, так и защиты торговых путей и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
"Мы смотрим на все, от более широкого морского наблюдения - и это должно включать воздушное наблюдение - вплоть до судов, чтобы помочь защитить международные водные пути, включая, возможно, даже сопровождение", - сказал он.
Эспер призвал союзников по НАТО присоединиться к усилиям США. По его словам, США продолжат консультации по вопросу поддержки партнерами и союзниками такой совместной инициативы.
"Я обсуждал необходимость интернационализации этого вопроса, призывая союзников по НАТО и региональных партнеров выразить свое несогласие с поведением Ирана и помочь нам сдерживать дальнейшие провокационные действия путем повышения безопасности на море", - заявил Эспер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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Столтенберг заявил о стремлении НАТО к снижению эскалации вокруг Ирана
"Мы не стремимся к вооруженному конфликту с Ираном, но мы готовы защищать американские силы и интересы в регионе. Никто не должен путать сдержанность со слабостью", - подчеркнул он, добавив, что США своей политикой хотят добиться того, чтобы усадить Иран за стол переговоров и перевести ситуацию на дипломатические рельсы.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
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Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
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Министерство обороны СШАНАТОИранСШАВ мире
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