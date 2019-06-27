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РИА Новости

Нацвалюта Грузии обновила исторический минимум

Вчера, 17:02
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ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы: согласно данным Нацбанка страны, официальный курс на 28 июня установлен в 2,8791 лари за доллар, что еще на 1,1% меньше курса на четверг.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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За время после выхода этого указа лари ослабел уже на 3,6%.
Ранее в четверг Национальный банк назвал причинами резкого падения курса грузинского лари внешние и внутренние факторы, в том числе ожидаемость из-за сокращения турпотока из России. По данным Нацбанка, экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Министр экономики Грузии Натия Турнава 25 июня исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может. Эксперты со своей стороны связывают последние события, однако отмечают, что и без сокращения притока средств от российских туристов у грузинской экономики есть проблемы: ее рост замедляется, прямые иностранные инвестиции сокращаются, а торговый баланс дефицитен - импорт в страну дороже экспорта.
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