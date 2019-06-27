МИД Ливана назвал взрывы в Тунисе терактом

БЕЙРУТ, 27 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана осуждает произошедшие в столице Туниса взрывы, в результате которых погиб сотрудник полиции, и выражает солидарность с народом Туниса в противостоянии терроризму, говорится в заявлении ливанского внешнеполитического ведомства.
Два террориста-смертника, предположительно, подорвались в четверг в центре Туниса. Сначала взрыв произошел на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Была подорвана полицейская автомашина. Вскоре в том же районе смертник не смог пройти в здание управления по борьбе с терроризмом и подорвал себя на автостоянке, где могли находиться люди.
"МИД Ливана осуждает два теракта, произошедшие в столице Туниса, приведшие к гибели сотрудника органов безопасности и ранению десятков людей",- написано в заявлении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Ливанский МИД выразил солидарность с Тунисом в борьбе с терроризмом, заявив, что война против террора продолжается, пока он не будет полностью купирован идеологически и физически.