В Минприроды заявили о недостатке ухода за молодыми лесами

"В моем понимании, из этих 80% 30% выполнены некачественно. Можно считать, что 50% уходов проводится на приемлемом уровне. Этого явно недостаточно с точки зрения всех нормативов. Ухода должно быть больше в два раза чем площадь выполненных мероприятий по посадке культур", - пояснил Валентик.

Он добавил, что показатели по уходу за лесом проблемны для регионов из-за нехватки финансирования, а лесоохранные мероприятия убыточные и затратные. Часто регионы рассчитывают на то, что лес сам себя воспроизведет и экономят на уходах, а это неправильно, отметил он. Но в России уже меняется подход к лесовосстановлению, что поможет снизить потребность в уходе. Так, выращенные в новых питомниках растения с закрытой корневой системой лучше приживаются и требуют меньше ухода.