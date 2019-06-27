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РИА Новости

В Минприроды заявили о недостатке ухода за молодыми лесами

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкМолодой лес в Пряжинском районе Карелии
Молодой лес в Пряжинском районе Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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СОЧИ, 27 июня - РИА Новости. Только половина молодых лесов, высаженных в России, получает необходимый уход, что недостаточно для эффективного восстановления леса, сообщил РИА Новости заместитель министра природы РФ Иван Валентик.
По его словам, несмотря на то, что восстановлению леса посвящен отдельный федеральный проект, уход за молодыми лесами остается проблемой. По данным регионов, только на 80% территорий молодых лесов проводится уход.
"В моем понимании, из этих 80% 30% выполнены некачественно. Можно считать, что 50% уходов проводится на приемлемом уровне. Этого явно недостаточно с точки зрения всех нормативов. Ухода должно быть больше в два раза чем площадь выполненных мероприятий по посадке культур", - пояснил Валентик.
Он добавил, что показатели по уходу за лесом проблемны для регионов из-за нехватки финансирования, а лесоохранные мероприятия убыточные и затратные. Часто регионы рассчитывают на то, что лес сам себя воспроизведет и экономят на уходах, а это неправильно, отметил он. Но в России уже меняется подход к лесовосстановлению, что поможет снизить потребность в уходе. Так, выращенные в новых питомниках растения с закрытой корневой системой лучше приживаются и требуют меньше ухода.
"По самим уходам осуществляется жесточайший контроль в отношении регионов, потому что через мероприятия мониторинга воспроизводства лесов, это полномочия федерального агентства лесного хозяйства, мы контролируем не только количественные, но и качественные показатели лесовосстановления", - добавил Валентик.
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МинприродыИван ВалентикРоссияОбщество
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