Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T16:57Z
https://ria.ru/20190627/1555981663.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155596/24/1555962409_127:195:1037:707_1036x0_80_0_0_91f66a9cba5783c70e9bb6a264e079c7.jpg
РИА Новости

При авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии пострадал сотрудник наземных служб

Вчера, 16:57
2379
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Одним из пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в бурятском Нижнеангарске оказался водитель ассенизаторской машины, работавший на очистных сооружениях, в которые врезался самолет, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.
"Мужчина обратился к нам сам после аварии. Он рассказал, что работал на ассенизаторской машине в том месте, куда врезался самолет. Мужчина помогал спасать людей. Его состояние среднее – ушибы. Сейчас проводим обследование в Нижнеангарске – решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что четверо пострадавших, которых решено отправить в Улан-Удэ, прибудут в республиканский центр приблизительно в 00.00-01.00 (20.00-21.00 мск) часов.
100600
Обсудить 0
Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииБурятияПроисшествия
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал заявление Трампа о "короткой войне" с Ираном иллюзией
РИА
Новости
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Лента
новостей
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Вертолет Ми-28Н на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Минобороны заказало 98 вертолетов "Ночной охотник"
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
01:05Ирак осудил нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Лента новостейМолния