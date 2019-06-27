При авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии пострадал сотрудник наземных служб

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Одним из пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в бурятском Нижнеангарске оказался водитель ассенизаторской машины, работавший на очистных сооружениях, в которые врезался самолет, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.
"Мужчина обратился к нам сам после аварии. Он рассказал, что работал на ассенизаторской машине в том месте, куда врезался самолет. Мужчина помогал спасать людей. Его состояние среднее – ушибы. Сейчас проводим обследование в Нижнеангарске – решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что четверо пострадавших, которых решено отправить в Улан-Удэ, прибудут в республиканский центр приблизительно в 00.00-01.00 (20.00-21.00 мск) часов.