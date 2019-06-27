При авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии пострадал сотрудник наземных служб

"Мужчина обратился к нам сам после аварии. Он рассказал, что работал на ассенизаторской машине в том месте, куда врезался самолет. Мужчина помогал спасать людей. Его состояние среднее – ушибы. Сейчас проводим обследование в Нижнеангарске – решается вопрос о госпитализации", - сказал собеседник агентства.