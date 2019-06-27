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РИА Новости

Зариф назвал заявление Трампа о "короткой войне" с Ираном иллюзией

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп заблуждается, говоря, что война с Ираном не продлилась бы долго.
В среду в интервью телеканалу Fox Business Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, но подчеркнул, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.
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"Дональд Трамп, заблуждения ставят под угрозу мир: санкции не являются альтернативой войне, они и есть война; "уничтожение" равно геноцид, что равно военному преступлению; "короткая война" с Ираном - это иллюзия...", - написал Зариф в своём микроблоге в Twitter.
Глава МИД также отметил, что переговоры и угрозы "исключают друг друга", а тот, "кто начинает войну, не будет тем, кто ее закончит".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
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Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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