Зариф назвал заявление Трампа о "короткой войне" с Ираном иллюзией

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп заблуждается, говоря, что война с Ираном не продлилась бы долго.

В среду в интервью телеканалу Fox Business Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, но подчеркнул, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго.

"Дональд Трамп, заблуждения ставят под угрозу мир: санкции не являются альтернативой войне, они и есть война; "уничтожение" равно геноцид, что равно военному преступлению; "короткая война" с Ираном - это иллюзия...", - написал Зариф в своём микроблоге в Twitter

Глава МИД также отметил, что переговоры и угрозы "исключают друг друга", а тот, "кто начинает войну, не будет тем, кто ее закончит".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.