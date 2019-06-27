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РИА Новости

Минобороны заказало 98 вертолетов "Ночной охотник"

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28Н на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Вертолет Ми-28Н на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило госконтракт на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил журналистам в четверг замминистра обороны Алексей Криворучко.
"Девяносто восемь", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках форума "Армия-2019" .
Подписанию контракта на закупку модернизированных "Ночных охотников" предшествовали споры военной промышленности и Минобороны по цене на этот вертолет. Так, в ряде СМИ публиковались информация о том, что военное ведомство якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены.
Впоследствии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на модернизированных "Ночных охотников". По его словам, стороны обсуждали объем первого серийного контракта - 6 или 18 машин.
В июне 2019 года источник в Минобороны РФ заявил о решении министерства закупить крупную партию новых "Ночных охотников" - 98 машин.
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник
11 июня, 12:25
"Видит дальше, слышит лучше, стреляет точнее". Эксперт о вертолете Ми-28НМИсточник сообщил о планах Минобороны по закупке почти ста ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Как рассказал в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, их модернизация проведена с учетом сирийского боевого опыта.
Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.
При создании новой машины конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.
Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
23 июня, 09:07
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
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Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
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