Минобороны заказало 98 вертолетов "Ночной охотник"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило госконтракт на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил журналистам в четверг замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Девяносто восемь", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках форума "Армия-2019" .

Подписанию контракта на закупку модернизированных "Ночных охотников" предшествовали споры военной промышленности и Минобороны по цене на этот вертолет. Так, в ряде СМИ публиковались информация о том, что военное ведомство якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены.

Впоследствии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на модернизированных "Ночных охотников". По его словам, стороны обсуждали объем первого серийного контракта - 6 или 18 машин.

В июне 2019 года источник в Минобороны РФ заявил о решении министерства закупить крупную партию новых "Ночных охотников" - 98 машин.

Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

При создании новой машины конструкторами был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине нового вертолета установлен второй комплект органов управления. На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.

Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке.

Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.