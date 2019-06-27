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РИА Новости

Минобороны заказало 76 истребителей Су-57

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 (проект ПАК ФА), сообщил журналистам в четверг глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, 76 самолетов", - сказал он в ходе форума "Армия-2019".
Ранее в рамках совещания с руководителями российских оборонных предприятий президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ на Су-57. Именно тогда прозвучала цифра в 76 истребителей.
Начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев в интервью "Красной звезде" заявлял, что все Су-57 будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
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По его словам, уже в следующем, 2020 году часть перспективных изделий для Су-57 предъявят на государственные испытания и запустят в производство. Ряд вооружений успешно испытан, в том числе в Сирии, и сейчас производства подготавливаются к их серийному выпуску.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.
Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
"Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
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