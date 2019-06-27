Эксперт прокомментировал идею системного контроля расходов россиян

"Понятно, что если это будет, то это будет очередной проект, весьма затратный, неэффективный, очередное раздувание штата сотрудников, которые не приносят доход экономике, дополнительные проблемы и затраты для большинства граждан. У нас уже есть механизм обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества достаточно большого количества чиновников, но почему-то в очередной раз находятся новые Захарченко, которых никак не смогли выявить с помощью этого механизма",- сказал Войлуков РИА Новости.