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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею системного контроля расходов россиян

Вчера, 16:48
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идея системного контроля доходов и расходов россиян, озвученная Минэкономразвития, будет сопряжена с дополнительными затратами, однако вряд ли принесет желаемый эффект, считает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Как ранее в четверг сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина, министерство рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
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"Понятно, что если это будет, то это будет очередной проект, весьма затратный, неэффективный, очередное раздувание штата сотрудников, которые не приносят доход экономике, дополнительные проблемы и затраты для большинства граждан. У нас уже есть механизм обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества достаточно большого количества чиновников, но почему-то в очередной раз находятся новые Захарченко, которых никак не смогли выявить с помощью этого механизма",- сказал Войлуков РИА Новости.
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Министерство экономического развития РФМоскваРоссияЭкономика
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