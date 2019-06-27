Эксперт прокомментировал идею системного контроля расходов россиян

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Идея системного контроля доходов и расходов россиян, озвученная Минэкономразвития, будет сопряжена с дополнительными затратами, однако вряд ли принесет желаемый эффект, считает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Как ранее в четверг сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина, министерство рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
"Понятно, что если это будет, то это будет очередной проект, весьма затратный, неэффективный, очередное раздувание штата сотрудников, которые не приносят доход экономике, дополнительные проблемы и затраты для большинства граждан. У нас уже есть механизм обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества достаточно большого количества чиновников, но почему-то в очередной раз находятся новые Захарченко, которых никак не смогли выявить с помощью этого механизма",- сказал Войлуков РИА Новости.