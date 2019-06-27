Минобороны заказало новую партию ракет для С-400 и "Искандера-М"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и "Искандер-М", объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

По его словам, опытное конструкторское бюро "Новатор" им. Л.В. Люльева заключило с оборонным ведомством госконтракт на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса "Искандер-М", а "Московский машиностроительный завод "Авангард"" - на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 (для С-400). Детали договоренностей не уточняются.

Кроме того, с НПК "Техмаш" заключен государственных контракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Параметры соглашения не известны.