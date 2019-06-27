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РИА Новости

В Китае российских школьниц вместо практики заставили работать в ресторане

Вчера, 16:37
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ЧИТА, 27 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по жалобе родителей школьницы из Краснокаменска о том, что учащихся вместо практики по архитектурному дизайну в Китайской Народной Республике заставили работать в одном из ресторанов, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Сообщается, что 25 июня 2019 года в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в КНР нескольких несовершеннолетних.
"По данным заявителей, в туристической поездке, которая была организована детской художественной школой города Краснокаменска, учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов, условия проживания также не соответствовали первоначально оговоренным", - говорится в сообщении.
Следователи опросили одну из девушек, побывавших в КНР, и ее родителей.
"Затребованы и будут изучены документы по организации туристической поездки. В ближайшее время следователи проведут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение", – добавили в ведомстве.
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Следственный комитет РФКитайЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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