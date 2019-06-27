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РИА Новости

Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков в Басманном суде рассказал об очной ставке с Вячеславом Деревым, другим находящимся под следствием бывшим сенатором, на которой мотивом убийства был назван плевок на портрет Арашукова, передает корреспондент РИА Новости.
"Между мной и Деревым была проведена очная ставка. Он выдвинул совершенно фантастический мотив убийства, что я заказал убийство (лидера молодежного общественного движении "Адыге Хасэ" Аслана) Жукова, потому что он плюнул в мой портрет. Он (Дерев - ред.) сам заявил прессе, что считает инициатором его уголовного дела меня и выйдет на свободу, когда сяду я. Так и произошло, я не верю в совпадения", - сказал Арашуков в суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей.
Он заметил, что знает тех, "кто заказал это уголовное дело", предлагал допросить определенных лиц, "фамилии называл", у него "даже есть кое-какие видеозаписи", но ему "отказывают". Экс-сенатор добавил, что не понимает, зачем его держать в таких условиях: "Лефортово", по его словам, похоже "на карцер".
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, обвиняемый в хищении 110 миллионов рублей, 1 марта заявил РИА Новости, что дал показания на отца и сына Арашуковых по эпизодам об убийствах. В тот день Мосгорсуд освободил его из СИЗО после года, проведенного под арестом.
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По данным следствия, Дерев сколотил преступную группу и похитил из российского бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Как отмечали в СК РФ, это дело больше пяти лет безуспешно расследовалось региональными следователями, с мертвой точки процесс сдвинулся после передачи в центральный аппарат. СК заявлял, что никакой связи между уголовными делами Арашуковых и Дерева нет.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Дело клана АрашуковыхРауф АрашуковВячеслав ДеревСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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