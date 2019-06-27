В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет

"Нам нужно продолжать обсуждать дальше варианты в отношении того, что мы будем делать. Очевидно, что противоракетная оборона будет частью этого. С точки зрения США, я могу сказать вам, что, оставаясь в рамках соглашения, мы начали исследования в отношении конвенциональных, неядерных ракет в диапазоне РСМД, которые помогли бы нам противостоять угрозам", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие конкретно меры союзники рассматривают.