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РИА Новости

В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет

Вчера, 16:31
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений, а также систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил в четверг журналистам в Брюсселе исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.
"Нам нужно продолжать обсуждать дальше варианты в отношении того, что мы будем делать. Очевидно, что противоракетная оборона будет частью этого. С точки зрения США, я могу сказать вам, что, оставаясь в рамках соглашения, мы начали исследования в отношении конвенциональных, неядерных ракет в диапазоне РСМД, которые помогли бы нам противостоять угрозам", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие конкретно меры союзники рассматривают.
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При этом у Эспера спросили, будет ли в этом задействована противоракетная оборона, которая, как заявлял Запад, против РФ не направлена.
"И конечно, нам нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы от способных нести ядерное оружие российских крылатых ракет против партнеров по альянсу", - сказал и.о. главы Пентагона, отметив, что "консультации продолжатся в ближайшие недели и месяцы".
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Министерство обороны СШАСШАВ мире
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