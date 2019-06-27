В Китае врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Шанхае медики спасли десятилетнюю пациентку, у которой в течение шести дней не билось сердце. Об этом В Шанхае медики спасли десятилетнюю пациентку, у которой в течение шести дней не билось сердце. Об этом пишет AsiaOne.

По данным портала, девочку госпитализировали с жалобами на ощущение сдавленности в грудной клетке, затрудненность дыхания, тошноту и небольшой жар.

Врачи диагностировали у нее смертельно опасное заболевание — острый кардит. Состояние девочки стремительно ухудшалось, у нее развилась сердечная недостаточность.

Для поддержания жизнедеятельности было решено применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволивший насыщать кровь кислородом. Однако восстановить работу сердца не удавалось.

Хирурги провели пациентке трансплантацию сердца.