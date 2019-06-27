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РИА Новости

В Китае врачи спасли девочку, у которой шесть дней не билось сердце

Вчера, 16:30
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Шанхае медики спасли десятилетнюю пациентку, у которой в течение шести дней не билось сердце. Об этом пишет AsiaOne.
По данным портала, девочку госпитализировали с жалобами на ощущение сдавленности в грудной клетке, затрудненность дыхания, тошноту и небольшой жар.
Врачи диагностировали у нее смертельно опасное заболевание — острый кардит. Состояние девочки стремительно ухудшалось, у нее развилась сердечная недостаточность.
Для поддержания жизнедеятельности было решено применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволивший насыщать кровь кислородом. Однако восстановить работу сердца не удавалось.
Хирурги провели пациентке трансплантацию сердца.
Операция продлилась два часа. Сейчас организм ребенка восстанавливается.
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