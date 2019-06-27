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РИА Новости

Появилось видео выпуска белухи из "китовой тюрьмы" в Охотское море

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Один из участников операции по перевозке косаток и белух из "китовой тюрьмы" снял на видео процесс выпуска в Охотское море белухи.
Ранее в четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Коалиция "Свободу косаткам и белухам" заявила, что выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание.
На нем видно, как белуху в гамаке краном переносят на мат на берегу. Ей дают какие-то капли, после измеряют длину, а люди рядом записывают показатели. На другом видео белуху также с помощью крана в гамаке переносят к воде.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Охотское мореХабаровский крайОбщество
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