Появилось видео выпуска белухи из "китовой тюрьмы" в Охотское море

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Один из участников операции по перевозке косаток и белух из "китовой тюрьмы" снял на видео процесс выпуска в Охотское море белухи.

Ранее в четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Коалиция "Свободу косаткам и белухам" заявила, что выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание.

На нем видно, как белуху в гамаке краном переносят на мат на берегу. Ей дают какие-то капли, после измеряют длину, а люди рядом записывают показатели. На другом видео белуху также с помощью крана в гамаке переносят к воде.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.