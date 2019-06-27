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РИА Новости

Медведев осмотрел цеха завода по производству лекарств в Москве

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время посещения Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время посещения Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Московский эндокринный завод и осмотрел его производственные цеха.
Премьер приехал на завод, чтобы принять участие в Совете при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
Перед заседанием директор завода Михаил Фонарев провёл для Медведева и вице-премьера Татьяны Голиковой небольшую экскурсию и показал им несколько производственных цехов.
Сначала глава правительства осмотрел цех по производству инвазивных лекарственных средств. Медведеву продемонстрировали, как производится субстанция для препаратов, подготавливаются ампулы и происходит розлив лекарств. Затем он посмотрел, как машина оптического контроля проверяет ампулы на механические включения и объём заполнения.
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После этого Медведев прошёл в зону, где происходит упаковка и маркировка готовых ампул. Весь процесс от заклейки фольгой до укладки в пачку полностью механизирован.
Затем Медведеву показали цех трансдермальных терапевтических систем.
Глава правительства одобрил планы Московского эндокринного завода по производству полного цикла лекарственных средств. Как сообщил директор предприятия, этот инвестиционный проект рассчитан до 2020 года и подразумевает расширение производства на территории Москвы, а также в Брянской области.
Медведев обратил внимание на то, что увеличение производства позволит закрыть потребности РФ в сильнодействующих анальгетиках и РФ не будет зависеть от поставок из-за рубежа.
Московский эндокринный завод находится в ведении Минпромторга и является современным высокотехнологичным производством. Предприятие производит все виды необходимых для российского здравоохранения наркотических анальгетиков, широкую линейку социально-значимых лекарственных препаратов, применяемых в эндокринологии, гинекологии, офтальмологии, кардиологии, в психоневрологической практике. "Продуктовый портфель" завода включает 81 наименование лекарственных препаратов восьми фармакологических групп, 60 из которых относятся к номенклатуре утвержденного правительством РФ перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевРоссияОбщество
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