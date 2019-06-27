Минобороны заказало партию подлодок "Ясень-М" и "Лада"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лад", объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

Параметры контрактов не уточняются. Заключены они соответственно с "Северным машиностроительным предприятием" и "Адмиралтейскими верфями".