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РИА Новости

Минобороны заказало партию подлодок "Ясень-М" и "Лада"

Вчера, 16:24
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лад", объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.
Параметры контрактов не уточняются. Заключены они соответственно с "Северным машиностроительным предприятием" и "Адмиралтейскими верфями".
"Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
Видео спуска на воду атомной подводной лодки Белгород, опубликованное телеканалом ТВЦ
23 апреля, 19:13
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя "Посейдона"
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Форум "Армия-2019"Владимир ПутинРоссияБезопасность
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