Минобороны заказало партию истребителей Су-57 и вертолетов "Ночной охотник"

Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума "Армия-2019" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"

Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума "Армия-2019" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ, объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

Сколько именно заказано Су-57 и Ми-28НМ, не уточняется. Контракты заключены соответственно с холдингами "Сухой" и "Вертолеты России". Сумма договоров также не разглашается.

Кроме того, с Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел" им. И.И. Торопова подписан государственный контракт на изготовление и поставку "Изделия 180".

Детали не раскрываются, однако известно, что "Вымпел" специализируется на разработке и выпуске авиаракет.