В ходе "Армии-2019" подписали госконтракты более чем на триллион рублей

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Сорок шесть государственных контрактов более чем на триллион рублей подписали в рамках форума "Армия-2019" – об этом стало известно на торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей", - объявил диктор.

Непосредственно на церемонии состоялся обмен восемью госконтрактами, подписанными замминистра обороны Алексеем Криворучко с рядом предприятий.