Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской

Ранее Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

По данным пресс-центра, "в течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано". "Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме", - добавили в пресс-центре.