Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Саперы проводят разминирование территории разведения сил у Станицы Луганской, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
Ранее Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней территории с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, "в течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано". "Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме", - добавили в пресс-центре.