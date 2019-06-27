Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T16:20Z
https://ria.ru/20190627/1555978658.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/24/1555942454_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_c9a613f8a0b5cec2d509d603b27b83ce.jpg
РИА Новости

Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской

Вчера, 16:20
956
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Саперы проводят разминирование территории разведения сил у Станицы Луганской, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
Ранее Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней территории с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, "в течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано". "Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме", - добавили в пресс-центре.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1511002
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВ мире
Рекомендуем
Бюллетень во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка во Львове
На Украине суд оштрафовал мужчину, съевшего бюллетень на выборах президента
РИА
Новости
В ходе "Армии-2019" подписали госконтракты более чем на триллион рублей
Более тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов, заявили в ДНР
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
Делегация России подтвердила желание работать в комитетах ПАСЕ
Лента
новостей
Подводная лодка проекта Ясень-М
Минобороны заказало партию подлодок "Ясень-М" и "Лада"
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Ford намерен привлечь инвесторов на свой завод в Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию образцов спецтехники во время посещения международного военно-технического форума Армия-2019 в конгрессно-выставочном центре Патриот
Минобороны заказало партию истребителей Су-57 и вертолетов "Ночной охотник"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД прокомментировали вопрос о задолженности России перед ПАСЕ
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский узнает о действиях МИД на международной арене из интернета
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Узбекистаном
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
В Пентагоне рассказали о вариантах защиты от российских крылатых ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния