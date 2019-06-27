Делегация России подтвердила желание работать в комитетах ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье российская делегация подтвердила намерение работать в комитетах ПАСЕ, сообщил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

"Руководство обновленной российской делегации встретилось хорошо с руководителем ПАСЕ, которая внесла очень большой вклад в то, чтобы на этой сессии произошел психологический и политический перелом в отношении наших парламентариев", - рассказал Солтановский РИА Новости.

"Встреча имела и протокольный, и практический характер. Руководство нашей делегации подтвердило намерение работать в комитетах, комиссиях ПАСЕ, это имеет большое значение для того, чтобы показать, что мы сюда приезжаем не для пустопорожней болтовни и конфронтации, а намерены привнести свой вклад в обновление как ПАСЕ, так и Совета Европы", - добавил он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.