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РИА Новости

Делегация России подтвердила желание работать в комитетах ПАСЕ

Вчера, 16:16
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© Фото : МИД РФПостоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
© Фото : МИД РФ
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье российская делегация подтвердила намерение работать в комитетах ПАСЕ, сообщил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.
"Руководство обновленной российской делегации встретилось хорошо с руководителем ПАСЕ, которая внесла очень большой вклад в то, чтобы на этой сессии произошел психологический и политический перелом в отношении наших парламентариев", - рассказал Солтановский РИА Новости.
"Встреча имела и протокольный, и практический характер. Руководство нашей делегации подтвердило намерение работать в комитетах, комиссиях ПАСЕ, это имеет большое значение для того, чтобы показать, что мы сюда приезжаем не для пустопорожней болтовни и конфронтации, а намерены привнести свой вклад в обновление как ПАСЕ, так и Совета Европы", - добавил он.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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Вчера, 16:13
В МИД прокомментировали вопрос о задолженности России перед ПАСЕ
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Лилиан Мори ПаскьеИван СолтановскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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