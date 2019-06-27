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РИА Новости

Ученые открыли останки древних травоядных крокодилов

Вчера, 18:00
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© Фото : Jorge GonzalesДревний прото-крокодил Carnufex carolinensis, первая "альфа-рептилия" Америки
Древний прото-крокодил Carnufex carolinensis, первая альфа-рептилия Америки
© Фото : Jorge Gonzales
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Некоторые древние крокодилы, жившие на Земле во времена динозавров, была травоядными или даже всеядными животными, чьи зубы были устроены так же сложно, как и у современных жвачных млекопитающих. К такому выводу пришли палеонтологи, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Самое удивительное заключается в том, как часто появлялись травоядные крокодилы в далеком прошлом. Они обзавелись сложными зубами, пригодными для пережевывания растительности, как минимум три раза, а возможно, и шесть раз", — рассказывает Киган Мельстрем (Keegan Melstrom) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США).

Первые динозавры появились в конце Триасового периода, около 240 миллионов лет назад, после исчезновения всех крупных звероящеров, доминировавших на Земле в пермском периоде. Их главными конкурентами за корону самых успешных животных мезозоя были крокодилы, достигавшие в те времена гигантских размеров и обитавшие не только в водоемах, но и на суше.
И крокодилы, и динозавры — близкие родичи, чьи предки разделились, по мнению ученых, в середине триасового периода. Как и когда это произошло, палеонтологи пока не знают, так как окаменелости этого времени достаточно редки.
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Долгое время ученые считали, что первые динозавры не были похожи на "конкурентов", однако недавно палеонтологи нашли останки предположительного предка всех динозавров, напоминающего крокодила. Эта находка возродила и обострила споры вокруг того, как выглядели, передвигались и чем питались древнейшие рептилии Земли.
Мельстрем и ее коллеги открыли еще одну крайне необычную черту первых крокодилов Земли, совершенно нехарактерную для их современных потомков, проводя своеобразную "перепись зубов" среди ныне живущих и уже вымерших рептилий.
Дело в том, что ученые давно считают, что структура зубов человека и прочих млекопитающих напрямую отражает то, какой пищей они питаются и какую экологическую нишу они занимают. Эта закономерность раньше считалась не типичной для рептилий, большинство которых обладает примитивными зубами конической формы.
Недавно, после открытия нескольких утконосых и рогатых динозавров, чьи зубы не уступают в сложности жевательному аппарату лошадей, ученые начали задумываться об обратном. Палеонтологи из Юты проверили, характерно ли это не только для "ящеров ужаса", но и древних крокодилов и ящериц, изучив и проанализировав структуру их ископаемых зубов.
© Jorge GonzalezДревние крокодилы, жившие на Земле в эпоху динозавров
Древние крокодилы, жившие на Земле в эпоху динозавров
© Jorge Gonzalez
Древние крокодилы, жившие на Земле в эпоху динозавров
В общей сложности им удалось изучить почти полторы сотни окаменелостей, принадлежавших 16 различным видам древних рептилий, живших в юрском и меловых периодах. Этот анализ неожиданно показал, что многие крокодилы, возникшие на Земле после очередного массового вымирания в конце триасового периода, были всеядными или даже травоядными существами.
Что интересно, в последующие геологические эпохи появлялись новые виды крокодилов со сложно устроенными зубами. Это говорит о том, что эти рептилии неоднократно пытались освоить новые экологические ниши и были гораздо более "разносторонними" в прошлом, чем современные аллигаторы, кайманы и обитатели Нила и прочих африканских рек.

"Травоядные и всеядные крокодилы присутствовали на сразу нескольких континентах в разные исторические эпохи, иногда конкурируя с млекопитающими и их родичами. Все это говорит о том, что травоядные крокодилы были достаточно успешными животными, которым удавалось выживать в самых разных условиях", — продолжает Мельстрем.

Это открытие ставит перед учеными новый вопрос: почему все эти рептилии-"пацифисты" вымерли и уступили место современным крокодилам, имеющим почти идентичное устройство зубов, тела и диету. Как надеются палеонтологи, дальнейшее изучение останков древних пресмыкающихся раскроет эту загадку.
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палеонтологияэволюциякрокодилыОткрытия - РИА НаукаСШАРИА Наука
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