Ученые открыли останки древних травоядных крокодилов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Некоторые древние крокодилы, жившие на Земле во времена динозавров, была травоядными или даже всеядными животными, чьи зубы были устроены так же сложно, как и у современных жвачных млекопитающих. К такому выводу пришли палеонтологи, опубликовавшие статью в журнале . Некоторые древние крокодилы, жившие на Земле во времена динозавров, была травоядными или даже всеядными животными, чьи зубы были устроены так же сложно, как и у современных жвачных млекопитающих. К такому выводу пришли палеонтологи, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Самое удивительное заключается в том, как часто появлялись травоядные крокодилы в далеком прошлом. Они обзавелись сложными зубами, пригодными для пережевывания растительности, как минимум три раза, а возможно, и шесть раз", — рассказывает Киган Мельстрем (Keegan Melstrom) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США).

Первые динозавры появились в конце Триасового периода, около 240 миллионов лет назад, после исчезновения всех крупных звероящеров, доминировавших на Земле в пермском периоде. Их главными конкурентами за корону самых успешных животных мезозоя были крокодилы, достигавшие в те времена гигантских размеров и обитавшие не только в водоемах, но и на суше.

И крокодилы, и динозавры — близкие родичи, чьи предки разделились, по мнению ученых, в середине триасового периода. Как и когда это произошло, палеонтологи пока не знают, так как окаменелости этого времени достаточно редки.

Долгое время ученые считали, что первые динозавры не были похожи на "конкурентов", однако недавно палеонтологи нашли останки предположительного предка всех динозавров, напоминающего крокодила. Эта находка возродила и обострила споры вокруг того, как выглядели, передвигались и чем питались древнейшие рептилии Земли.

Мельстрем и ее коллеги открыли еще одну крайне необычную черту первых крокодилов Земли, совершенно нехарактерную для их современных потомков, проводя своеобразную "перепись зубов" среди ныне живущих и уже вымерших рептилий.

Дело в том, что ученые давно считают, что структура зубов человека и прочих млекопитающих напрямую отражает то, какой пищей они питаются и какую экологическую нишу они занимают. Эта закономерность раньше считалась не типичной для рептилий, большинство которых обладает примитивными зубами конической формы.

Недавно, после открытия нескольких утконосых и рогатых динозавров, чьи зубы не уступают в сложности жевательному аппарату лошадей, ученые начали задумываться об обратном. Палеонтологи из Юты проверили, характерно ли это не только для "ящеров ужаса", но и древних крокодилов и ящериц, изучив и проанализировав структуру их ископаемых зубов.

© Jorge Gonzalez Древние крокодилы, жившие на Земле в эпоху динозавров © Jorge Gonzalez Древние крокодилы, жившие на Земле в эпоху динозавров

В общей сложности им удалось изучить почти полторы сотни окаменелостей, принадлежавших 16 различным видам древних рептилий, живших в юрском и меловых периодах. Этот анализ неожиданно показал, что многие крокодилы, возникшие на Земле после очередного массового вымирания в конце триасового периода, были всеядными или даже травоядными существами.

Что интересно, в последующие геологические эпохи появлялись новые виды крокодилов со сложно устроенными зубами. Это говорит о том, что эти рептилии неоднократно пытались освоить новые экологические ниши и были гораздо более "разносторонними" в прошлом, чем современные аллигаторы, кайманы и обитатели Нила и прочих африканских рек.

"Травоядные и всеядные крокодилы присутствовали на сразу нескольких континентах в разные исторические эпохи, иногда конкурируя с млекопитающими и их родичами. Все это говорит о том, что травоядные крокодилы были достаточно успешными животными, которым удавалось выживать в самых разных условиях", — продолжает Мельстрем.