Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 31 пассажир, пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев сообщал о госпитализации девяти человек.

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"В состоянии средней тяжести госпитализировано восемь пассажиров, в том числе двое детей. Амбулаторно медицинскую помощь получили 33 человека", - говорится в сообщении.

Оказание медпомощи раненым находится под контролем Минздрава, уточнили в пресс-службе.