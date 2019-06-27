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РИА Новости

Россия призвала Афганистан и международную коалицию усилить борьбу с ИГ*

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва призывает власти Афганистана и международную коалицию усилить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, не пытаясь искусственно усилить группировку в политической борьбе с талибами, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
Кожин в ходе брифинга прокомментировал сообщения о том, что, предположительно, американские военные поддерживают боевиков террористической группировки ИГ*. Дипломат подчеркнул, что поскольку единственным источником информации по этой теме являются сами талибы, подтвердить ее пока не представляется возможным. Кроме того, американская сторона в контактах с Москвой категорически отрицала достоверность этих данных.
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"Некоторые военные эксперты выражают предположение, что таким образом власти ИРА пытаются искусственно усилить игиловцев* на "поле боя" против талибов и тем самым ослабить своих военно-политических противников. Призываем силы международной коалиции и руководство Афганистана отбросить в сторону подобные иллюзии, если они действительно имеют место, и усилить борьбу с отрядами ИГИЛ* и их союзниками в тех районах Афганистана, где они уже успели прочно закрепиться", - заявил Кожин.

По его словам, не вызывает сомнений то обстоятельство, что ни афганские правительственные войска, ни их иностранные союзники практически не предпринимают никаких активных действий против ИГ* "на земле".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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