Россия призвала Афганистан и международную коалицию усилить борьбу с ИГ*

"Некоторые военные эксперты выражают предположение, что таким образом власти ИРА пытаются искусственно усилить игиловцев* на "поле боя" против талибов и тем самым ослабить своих военно-политических противников. Призываем силы международной коалиции и руководство Афганистана отбросить в сторону подобные иллюзии, если они действительно имеют место, и усилить борьбу с отрядами ИГИЛ* и их союзниками в тех районах Афганистана, где они уже успели прочно закрепиться", - заявил Кожин.