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РИА Новости

Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ заявили, что продолжат работу до конца сессии, сообщает РБК.
Ранее украинские парламентарии покинули заседание ассамблеи после принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
Как рассказал представитель Киева в ПАСЕ Владимир Арьев, вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.
Позднее эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из ПАСЕ.
В делегации Словакии также отметили, что против восстановления прав российской делегации проголосовал лишь один представитель, который злоупотребил своими полномочиями и подписал документ других стран о неучастии в сессии ПАСЕ.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
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Делегация Грузии заявила о своем намерении продолжить работу до конца сессии и только потом обсудить дальнейшие действия с правительством страны.
"На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ", — сказала участница от Грузии София Кацарава. По ее словам, представители Тбилиси продолжат работу в Страсбурге 27 и 28 июня.
Член делегации Литвы в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.

Восстановление прав российской делегации

Пять лет назад Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ассамблея дважды поднимала вопрос о восстановлении российской делегации в правах, однако санкции только усиливались.
Российская сторона отказалась работать на таких условиях и не направляла заявку на подтверждение полномочий в 2016-2018 годах. В 2017 году Россия заявила, что частично приостанавливает выплату членских взносов.
В ночь на вторник Парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая дает российской делегации право принимать участи в июньской сессии. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
Алексей Пушков
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияГрузияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лубофф приходит и уходит, а жрать им хоцца увсегда :-)
27 июня, 16:16
ГПГриша Путный
113371001
Куда вы, лимитрофы, от кормушки денетесь.
27 июня, 16:08
vvab6
122170002
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