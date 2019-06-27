Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ заявили, что продолжат работу до конца сессии, сообщает Делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ заявили, что продолжат работу до конца сессии, сообщает РБК.

Ранее украинские парламентарии покинули заседание ассамблеи после принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Как рассказал представитель Киева в ПАСЕ Владимир Арьев, вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.

Позднее эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из ПАСЕ.

В делегации Словакии также отметили, что против восстановления прав российской делегации проголосовал лишь один представитель, который злоупотребил своими полномочиями и подписал документ других стран о неучастии в сессии ПАСЕ.

Делегация Грузии заявила о своем намерении продолжить работу до конца сессии и только потом обсудить дальнейшие действия с правительством страны.

"На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ", — сказала участница от Грузии София Кацарава. По ее словам, представители Тбилиси продолжат работу в Страсбурге 27 и 28 июня.

Член делегации Литвы в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.

Восстановление прав российской делегации

Пять лет назад Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ассамблея дважды поднимала вопрос о восстановлении российской делегации в правах, однако санкции только усиливались.

Российская сторона отказалась работать на таких условиях и не направляла заявку на подтверждение полномочий в 2016-2018 годах. В 2017 году Россия заявила, что частично приостанавливает выплату членских взносов.