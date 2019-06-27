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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Молдавией

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный во время встречи. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный во время встречи. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный во время встречи. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что новая конфигурация парламента в Молдавии поможет выйти этой стране из сложной политической ситуации, а также рассчитывает на активизацию сотрудничества как по линии парламента, так и по линии правительства. Об этом он заявил на встрече с председателем парламента Молдавии, председателем партии социалистов Зинаидой Гречаный.
"Мы надеемся, что новая конфигурация, которая сформировалась в парламенте, новое правительство поможет вашей стране выйти из достаточно сложных процессов, которые государство переживало в последние годы", - сказал Медведев, подчеркнув, что говорит об этом искренне, поскольку Россия и Молдавия достаточно близки, большое количество молдаван работают в России, а продуктивное в свое время двустороннее сотрудничество зашло в последние годы в тупик.
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По мнению главы российского правительства, сложившаяся ситуация не очень хороша. "Нужно сделать все сейчас и по линии парламента, и по линии правительства, чтобы это сотрудничество активизировать", - сказал российский премьер. Он выразил удовлетворение тем, что по линии кабинетов министров возникает новая линия взаимодействия, были назначены сопредседатели межправкомиссии. Медведев выразил надежду, что это упростит работу по линии правительств и позволит решать накопившиеся задачи по лини исполнительной власти.
Говоря о межпарламентском сотрудничестве, российский премьер выразил надежду, что новый молдавский парламент под руководством Гречаный начнет выстраивать конструктивный межпарламентский диалог, которого также не было в последние годы. "Надеюсь, что это удастся сделать, поскольку, еще раз подчеркиваю, это, мне кажется, в интересах двух стран и двух народов", - заключил российский премьер.
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Со своей стороны Зинаида Гречаный поблагодарила российского премьера за прием. Она констатировала, что на встрече с Медведевым присутствуют представители всех парламентских партий. По ее словам, молдавские парламентарии нашли способы обойти острые углы и найти консенсус, чтобы преодолеть все препятствия, мешающие развитию Молдавии. Она также выразила надежду на то, что двусторонняя межправительственная комиссия начнет свою работу.
"Мы для себя очень желаем этого, - сказала она. - Мы со стороны парламента сделаем все возможное, мы договорились в нашем парламентском большинстве, что мы будем работать для того, чтобы людям было хорошо, это наш общий интерес".
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В переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства, сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Патрушев, статс-секретарь - замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Молдавию представлял посол в РФ Андрей Негуца, заместители председателя парламента Ион Чебан и Александр Слусарь, секретарь комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку парламента Оазу Нантой и генеральный секретарь парламента Адриан Албу.
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Политический кризис в МолдавииЗинаида ГречанаяДмитрий МедведевМолдавияРоссияПолитика
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