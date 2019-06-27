В Германии Sputnik и RT назвали главными инструментами влияния России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка ФРГ) в докладе за 2018 год обвинило Россию в попытках завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik.

В докладе утверждается, что Россия "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями", важными инструментами являются соцсети, государственные и частные институты, отдельные агенты влияния и российские государственные СМИ.

"Эти действия ставят своей целью ослабить позицию федерального правительства, например, в качестве сторонника продления европейских санкций против России", — говорится в докладе.

"Госкомпании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность. Самые главные здесь — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik", — сказано в документе.

При этом контрразведка допустила фактическую ошибку, поскольку ни Sputnik, ни RT не скрывают статус государственных СМИ. Также в докладе утверждается, что российские спецслужбы масштабно используют хакерские атаки для получения информации.

В середине января Германский союз журналистов призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля".

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне.