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РИА Новости
Медиавойны

В Германии Sputnik и RT назвали главными инструментами влияния России

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка ФРГ) в докладе за 2018 год обвинило Россию в попытках завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik.
В докладе утверждается, что Россия "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями", важными инструментами являются соцсети, государственные и частные институты, отдельные агенты влияния и российские государственные СМИ.
"Эти действия ставят своей целью ослабить позицию федерального правительства, например, в качестве сторонника продления европейских санкций против России", — говорится в докладе.
Студия информационного агентства Sputnik
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"Госкомпании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность. Самые главные здесь — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik", — сказано в документе.
При этом контрразведка допустила фактическую ошибку, поскольку ни Sputnik, ни RT не скрывают статус государственных СМИ. Также в докладе утверждается, что российские спецслужбы масштабно используют хакерские атаки для получения информации.
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В середине января Германский союз журналистов призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля".
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности телеканала RT Deutsch и агентства Sputnik в Германии.
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