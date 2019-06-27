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РИА Новости

МИД прокомментировал продление экономических санкций ЕС против России

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия считает антироссийские санкции Евросоюза незаконными, рассматривает их как "неконструктивные игры" ЕС, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя продление срока действия санкций.
Ранее в четверг Совет ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении России, Совет оформил это решение в письменном виде. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
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"Мы санкции не инициировали, это какие-то неконструктивные игры Совета ЕС, в общем, это их дело. Мы, конечно, считаем, что в принципе санкции не являются законными. Еще раз повторю - здесь все, что можно было сказать на эту тему, мы уже неоднократно говорили",
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
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