СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"

Вывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.. Архивное фото

Вывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В офисах крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге и дома у фигурантов возбужденного уголовного дела идут обыски, начались допросы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в четверг сам "Рольф" сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению компании, СК РФ мешает ее работе, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов. Позднее "Рольф" уточнил, что его салоны несмотря на обыски работают штатно.

Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.