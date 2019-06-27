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РИА Новости

СК сообщил подробности расследования в отношении руководства "Рольфа"

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В офисах крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге и дома у фигурантов возбужденного уголовного дела идут обыски, начались допросы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в четверг сам "Рольф" сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. По заявлению компании, СК РФ мешает ее работе, блокирует доступ к рабочим местам и телефонам, создает неудобства для клиентов. Позднее "Рольф" уточнил, что его салоны несмотря на обыски работают штатно.
Вчера, 15:18
Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией
Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.
"По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании "Рольф", - сказала Петренко.
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