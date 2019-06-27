Суд оставил в СИЗО аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 7 августа срока ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о продлении срока содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, которая настаивала на освобождении.

Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.

Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.