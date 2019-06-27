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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Вчера, 15:54
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 7 августа срока ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о продлении срока содержания под стражей", - сказали в пресс-службе.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, которая настаивала на освобождении.
Мифтахов обвиняется по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК. Речь идет о событии, когда в конце января 2018 года в офис "Единой России" бросили дымовую шашку.
Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания.
У аспиранта непогашенная судимость по статье 318 УК (применение насилия в отношении полицейского), события относятся к 2018 году, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей, которые Мифтахов оплатил, сообщала РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее заявил РИА Новости, что в университете следят за ситуацией и по итогам разбирательства решат, какие меры принимать в отношении аспиранта.
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