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РИА Новости

Кувейт выступил за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года

Вчера, 15:52
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ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Кувейт выступает за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года, заявил в четверг Кувейтскому агентству новостей министр нефти, электричества и водных ресурсов Кувейта Халид аль-Фадыль.
"Кувейт поддерживает все текущие усилия для возвращения стабильности и равновесия на нефтяные рынки. Позиция Кувейта на встрече ОПЕК в начале следующего месяца будет связана с поддержкой продления действия соглашения по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - сказал аль-Фадыль.
По его словам, Кувейт полностью соблюдает соглашение о снижении нефтедобычи и ожидает аналогичных действий от других стран, поддержавших сделку.
Он указал, что министерский комитет по наблюдению за выполнением соглашения ОПЕК+ соберется в Вене 1-2 июля для ознакомления с докладом технического комитета о всех факторах, имеющих влияние на решение о продлении сделки, которые главным образом касаются опасений замедления мирового экономического роста и влияния этого фактора на рост спроса, а также на рост нефтедобычи отдельных стран вне ОПЕК.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.
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