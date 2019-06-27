Кувейт выступил за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года

ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Кувейт выступает за продление соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года, заявил в четверг Кувейтскому агентству новостей министр нефти, электричества и водных ресурсов Кувейта Халид аль-Фадыль.

"Кувейт поддерживает все текущие усилия для возвращения стабильности и равновесия на нефтяные рынки. Позиция Кувейта на встрече ОПЕК в начале следующего месяца будет связана с поддержкой продления действия соглашения по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - сказал аль-Фадыль.

По его словам, Кувейт полностью соблюдает соглашение о снижении нефтедобычи и ожидает аналогичных действий от других стран, поддержавших сделку.

Он указал, что министерский комитет по наблюдению за выполнением соглашения ОПЕК+ соберется в Вене 1-2 июля для ознакомления с докладом технического комитета о всех факторах, имеющих влияние на решение о продлении сделки, которые главным образом касаются опасений замедления мирового экономического роста и влияния этого фактора на рост спроса, а также на рост нефтедобычи отдельных стран вне ОПЕК.