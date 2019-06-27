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РИА Новости
Культура

Съемки фильма "Брат-3" шоумена Стаса Барецкого начнутся в июле

Вчера, 15:52
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоСтас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В конце июля в подмосковном Красногорске начнутся съемки криминальной комедии "Брат-3", сообщает пресс-служба проекта.
Режиссером станет шоумен и режиссер Стас Барецкий. Первоначально предполагалось, что главную роль в ней сыграет бывший боец Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, но сейчас планы творческой команды изменились.
"Съемки начнутся в конце июля. Сейчас идет активная подготовка. В отличие от "Брата-1" и "Брата-2" это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Свое участие в съемке подтвердили звезды шоу-бизнеса. Значительную часть фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актерский состав", - сказал Стас Барецкий, чьи слова приводит пресс-служба.
Главным героем фильма станет младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу. Также в картине появится девушка-киллер, убивающая звезд шоу-бизнеса. Съемки пройдут в Красногорске.
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