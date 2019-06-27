Съемки фильма "Брат-3" шоумена Стаса Барецкого начнутся в июле

"Съемки начнутся в конце июля. Сейчас идет активная подготовка. В отличие от "Брата-1" и "Брата-2" это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Свое участие в съемке подтвердили звезды шоу-бизнеса. Значительную часть фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актерский состав", - сказал Стас Барецкий, чьи слова приводит пресс-служба.