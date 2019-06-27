Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация не знали об инициативе односторонней передачи пленных из самопровозглашенных республик Донбасса, заявил в четверг в Минске глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Офис (президента Украины - ред.) точно не может принимать участия. Знал или нет? Думаю, сейчас (администрация Зеленского - ред.) узнает благодаря вам (журналистам - ред.)", - сказал Медведчук в четверг в Минске журналистам по итогам встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На этой встречи республики Донбасса сообщили о согласии на инициативу Медведчука в одностороннем порядке передать Киеву четырех пленных.