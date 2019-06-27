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РИА Новости

Медведчук: Зеленский не знал о подготовке передачи пленных из Донбасса

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация не знали об инициативе односторонней передачи пленных из самопровозглашенных республик Донбасса, заявил в четверг в Минске глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Офис (президента Украины - ред.) точно не может принимать участия. Знал или нет? Думаю, сейчас (администрация Зеленского - ред.) узнает благодаря вам (журналистам - ред.)", - сказал Медведчук в четверг в Минске журналистам по итогам встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На этой встречи республики Донбасса сообщили о согласии на инициативу Медведчука в одностороннем порядке передать Киеву четырех пленных.
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По словам Медведчука, самое главное, чтобы о передаче пленных, "узнали близкие родственники, узнали граждане Украины, о том, что люди идут навстречу, люди совершили односторонний акт гуманизма".
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРВиктор МедведчукДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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