2019-06-27T15:51Z
2019-06-27T15:51Z
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Высший пилотаж: авиашоу на форуме "Армия-2019"
Пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты" провели показательные выступления на форуме "Армия-2019". В полетах участвовали самолеты Су-35С, Су-30СМ, Як-130, МиГ-29СМТ и вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.