Зеленский призвал наказать причастных к хищениям в ВПК

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны быть наказаны.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - заявил Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), слова президента приводит его пресс-служба.

Зеленский констатировал, "что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех". "Справедливость и эффективное использование средств - наша цель", - заявил президент Украины.

По данным пресс-службы, на заседании СНБО также обсуждались существующие проблемы и результаты расследований "по факту хищений бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК". "Глава государства поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам заседания", - говорится в сообщении.