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РИА Новости

Зеленский призвал наказать причастных к хищениям в ВПК

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны быть наказаны.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - заявил Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), слова президента приводит его пресс-служба.
Зеленский констатировал, "что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех". "Справедливость и эффективное использование средств - наша цель", - заявил президент Украины.
По данным пресс-службы, на заседании СНБО также обсуждались существующие проблемы и результаты расследований "по факту хищений бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК". "Глава государства поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам заседания", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-служба СНБО сообщает, что на заседании участники заслушали доклад из ситуационных центров госорганов сектора безопасности и обороны о текущей ситуации в стране.
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