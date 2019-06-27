Госдума определила приоритетные для себя законопроекты

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором определен ряд законопроектов, которые должны быть рассмотрены и приняты в первоочередном порядке.

Среди них проекты о наделении ЦБ полномочиями по регулированию, контролю и надзору в отношении аудиторских организаций, осуществляющих аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке, а также о регулировании финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий.

К первоочередным отнесены и проекты о создании спецмеханизма блокировки используемых на финрынке в противоправных целях сайтов, о финансовых маркетплейсах и развитии единой биометрической системы, о повышении уровня защиты прав и законных интересов инвесторов, в первую очередь неквалифицированных, на финрынке.