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РИА Новости

Госдума определила приоритетные для себя законопроекты

Вчера, 15:47
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором определен ряд законопроектов, которые должны быть рассмотрены и приняты в первоочередном порядке.
Среди них проекты о наделении ЦБ полномочиями по регулированию, контролю и надзору в отношении аудиторских организаций, осуществляющих аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке, а также о регулировании финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий.
К первоочередным отнесены и проекты о создании спецмеханизма блокировки используемых на финрынке в противоправных целях сайтов, о финансовых маркетплейсах и развитии единой биометрической системы, о повышении уровня защиты прав и законных интересов инвесторов, в первую очередь неквалифицированных, на финрынке.
В первоочередном порядке предлагается рассматривать и проекты об обеспечении возможности возврата заемщику - физлицу части уплаченной им страховой премии при досрочном погашении кредита (займа), об усилении регуляторных требований к микрофинансовым организациям, в том числе об установлении запрета на выдачу ими займов под залог жилья, и о повышении качества услуг бюро кредитных историй.
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