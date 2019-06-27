Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T15:46Z
https://ria.ru/20190627/1555976821.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104102/14/1041021404_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_94545ec7bd2af6f3f5cd25b35f788dae.jpg
РИА Новости

Президент Туниса попал в больницу

Вчера, 15:46
478
© AP PhotoНовый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси
© AP Photo
Новый президент Туниса Бежи Каид эс-Себси. Архивное фото
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в четверг в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием, сообщили в президентской администрации.
"Президент пережил сильное недомогание утром в четверг, 27 июня, и был доставлен в военный госпиталь в Тунисе", - говорится в заявлении.
В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.
Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.
000202
Обсудить 0
Тунис (страна)В мире
Рекомендуем
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Лента
новостей
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
В столице Туниса прогремели два взрыва
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
"Единая Россия" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
СМИ: туристы могли находиться в районе, где произошел взрыв в Тунисе
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния