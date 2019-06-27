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РИА Новости

Медведчук считает, что Украине нужно принять закон о референдуме

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине нет закона о референдуме и его нужно принять.
Ранее Медведчук заявил, что Верховная рада в 2000 году умышленно не приняла решение о введении двухпалатного парламента и другие важные для Украины законы, за которые на референдуме высказались украинцы.
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"Сегодня на Украине ни один референдум провести нельзя: у нас нет закона о референдуме ‒ ни о всеукраинском, ни о местном. Поэтому можно обещать все что угодно, никакими последствиями это никому не грозит. Надо сначала принять закон о референдуме", - написал Медведчук в Twitter в четверг.
В апреле 2000 года на Украине прошел референдум, на который были вынесены четыре вопроса, в том числе по сокращению общего числа народных депутатов Украины с 450 до 300, а также о формировании двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины. Подавляющее большинство украинцев высказалась за данные предложения.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным исследования центра "Социс" партию "Оппозиционный блок" готовы поддержать 1% респондентов, а рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" составляет 7,7%.
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