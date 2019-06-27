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РИА Новости

СК возбудил дело против основателя "Рольфа"

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Михаил ФомичевВладелец и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Владелец и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По делу также проходят другие руководители группы.
Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.
"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — пояснила Петренко.
Фигурантам грозит до десяти лет колонии.
"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг. В четверг утром его сотрудники заявили, что в московском и петербургском подразделениях проходят обыски, которые мешают работе компании и создают неудобства для клиентов.
В СК подтвердили, что в офисах холдинга, а также дома у фигурантов идут следственные действия. Кроме того, в ведомстве рассказали, что начали проводить допросы.
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РольфПроисшествия
Популярные комментарии
Ну воровал, но хоть в Совете Федерации не заседал и не учил дорогих россиян как прожить на макарошках.
27 июня, 16:19
st.leutenant
741811050
Один из спонсоров Навального. Теперь Навальному придётся затянуть поясок........
27 июня, 16:14
Арсений Понфиленко
821542630
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