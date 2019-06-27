СК возбудил дело против основателя "Рольфа"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По делу также проходят другие руководители группы.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", — пояснила Петренко.

Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

"Рольф" — крупнейший в России автодилерский холдинг. В четверг утром его сотрудники заявили, что в московском и петербургском подразделениях проходят обыски, которые мешают работе компании и создают неудобства для клиентов.