В Керчи школьник пришел на экзамен с игрушечным пистолетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Ученик едва не сорвал экзамен, придя в одну из школ Керчи с игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служа крымского управления МВД РФ.
"В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена", - говорится в сообщении.
Полицейскими установлено, что изъятый предмет является игрушечным пистолетом и никакой опасности для окружающих не представляет. По данному факту проводится проверка, по заключению которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В пресс-службе добавили, что несмотря на инцидент экзамен сорван не был и прошел в обычном режиме.