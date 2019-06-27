VOX подала иск в суд на экс-премьера Испании

МАДРИД, 27 июн - РИА Новости. Крайне правая партия VOX подала иск в Национальный суд Испании против бывшего председателя правительства страны (2004-2011) Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в связи с "сотрудничеством с вооруженной группировкой" - баскской террористической организацией ЭТА, сообщил лидер партии Сантьяго Абаскаль.

Партия считает, что бывший премьер виновен в передаче информации террористам о планирующихся полицейских операциях против боевиков во Франции во время переговоров, которые его правительство вело с ЭТА с 2005 по 2007 годы. Как заявил Абаскаль на пресс-конференции в Мадриде, Сапатеро виновен "в преступлениях, связанных с сотрудничеством с террористической организацией, раскрытием секретов и в уклонении от долга преследовать преступления".

В поданном судебном иске говорится, что бывший председатель правительства сообщил посреднику в ведении переговоров с ЭТА, что Франция собирается нанести решающий удар после ареста главы международного отдела террористической организации Рамона Сагарсасы в мае 2005 года.

VOX также заявляет, что Сапатеро "знал, что террористическая организация ЭТА готовит взрывчатые вещества за три месяца до теракта в четвертом терминале (мадридского аэропорта) "Барахас", несмотря на это, вел переговоры с террористической группировкой", которой "предоставил информацию", полученную правоохранительными органами. В результате теракта в мадридском аэропорту 30 декабря 2006 года погибли два человека.

Кроме того, VOX обвиняет Сапатеро в оказании влияния на Францию, чтобы "ослабить полицейское давление на ЭТА", предлагал включить Наварру в состав Страны басков, легализовать политическое крыло ЭТА - партию "Батасуна", освободил в 2008 году известного боевика Хуана Чаоса. Партия также требует от Гражданской Гвардии предоставить информацию о людях, которые участвовали в переговорах с террористами.

Депутаты VOX отказались принимать участие в мероприятиях памяти жертв терроризма в конгрессе депутатов в четверг, поскольку, по словам Абаскаля, такие партии как Испанская социалистическая рабочая партия, Левые республиканцы Каталонии, Баскская националистическая партия и Bildu используют их как прикрытие для "обеления" ЭТА. Он также раскритиковал государственное испанское телевидение TVE за то, что оно взяло накануне интервью у экс-главы "Батасуны" Арнальдо Отеги.

Террористическая организация ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna — "Страна басков и свобода") была основана 31 июля 1959 года, ее целью провозглашалось создание независимого государства — Euskal Herria (Баскские земли, включают испанскую и французскую Страны басков). В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.