Глава партии Зеленского назвал Минские соглашения неэффективными

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минские соглашения по Донбассу не эффективны, считает лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием". Он отметил, что жителям региона нужно информационно доносить, что "мы их любим и хотим, чтобы они вернулись".
"Надо оживить "нормандский формат" (Франция, Германия, РФ и Украина - ред.), поскольку в последние годы эффективность этой структуры уменьшилась. Надеемся на его расширение за счет представителей Великобритании и США. Следующим аспектом является продолжение Минска, потому как к этим соглашениям привязаны все санкции, которые применяются против России. В данный момент Минские соглашения не эффективны, но альтернативы им нет", - заявил Разумков в четверг в эфире телеканала "112 Украина".