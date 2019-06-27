Глава партии Зеленского назвал Минские соглашения неэффективными

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием". Он отметил, что жителям региона нужно информационно доносить, что "мы их любим и хотим, чтобы они вернулись".