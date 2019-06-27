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РИА Новости

"Страсти" Саркози: вышла в свет новая книга экс-президента Франции

Вчера, 15:31
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© AFP 2019 / Thomas SamsonНиколя Саркози
Николя Саркози
© AFP 2019 / Thomas Samson
ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Новая книга экс-президента Франции Николя Саркози под названием "Страсти" (Passions), в которой он рассказывает о своем политическом пути до момента прихода в Елисейский дворец в 2007 году, в четверг появилась на прилавках книжных магазинов.
Стоимость произведения, которое представлено, в частности, в одном из самых больших книжных магазинов Франции, составляет 19,5 евро. Впрочем, в первый день продаж очередей из желающих приобрети работу Саркози не наблюдается, убедилась корреспондент РИА Новости.
На 359 страницах книги, вышедшей тиражом 200 тысяч экземпляров, бывший французский лидер пишет о своей политической карьере, начавшейся в Ницце в 1975 году, до вступления на президентский пост в 2007 году. В личной манере он рассказывает о своих первых шагах на политическом поприще, отношении к разным французскими политиками, в числе которых Жак Ширак, Франсуа Фийон, Сеголен Руаяль, Алан Жупе, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон.
Затрагивает Саркози и тему развода со своей второй супругой Сесилией, который произошел в октябре 2007 года. В третий раз экс-президент Франции женился в 2008 году на певице и актрисе Карле Бруни.
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Саркози признается, что ждал семь лет (с момента поражения на президентских выборах в 2012 году) перед тем, как взять в руки перо. "Написание мемуаров не было моей целью. Удивительно, но я чувствую себя слишком молодым для такого опыта. Кроме того, я не уверен, что был бы лучшим наблюдателем за своей собственной деятельностью… Я предпочел говорить о том, что я прожил, без хронологического порядка, без озабоченности проблематикой, без скрытых политических мотивов", - отмечает 64-летний Саркози на страницах своего произведения, которое можно назвать автобиографией.
Бывший президент Франции заверяет, что не скучает по политике. "Меня часто спрашивают, не хватает ли мне политики. Неизменно я отвечают нет, но я вижу, что немногие мне верят. Однако это правда, если взять на себя труд понять, что я люблю не политику, а жизнь", - подчеркивает Саркози.
Ряд наблюдателей ожидают выхода продолжения книги, где пойдет речь о президентском сроке Саркози (2007-2012 годы).
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