В Бурятии и Забайкалье перенесли выдачу дальневосточных гектаров

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предоставление дальневосточных гектаров жителям Бурятии и Забайкальского края перенесено на месяц с ранее назначенного срока в связи с особенностями законодательного процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что на территории Бурятии и Забайкальского края первый этап программы "Дальневосточный гектар", когда земельные участки в безвозмездное пользование смогут получить только жители этих регионов, должен был стартовать с 1 июля 2019 года. Распространение программы на Бурятию и Забайкалье стало возможным после принятия решения президентом в ноябре 2018 года о включении их в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).