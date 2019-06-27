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РИА Новости

В Бурятии и Забайкалье перенесли выдачу дальневосточных гектаров

Вчера, 15:28
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Предоставление дальневосточных гектаров жителям Бурятии и Забайкальского края перенесено на месяц с ранее назначенного срока в связи с особенностями законодательного процесса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития.
Ранее сообщалось, что на территории Бурятии и Забайкальского края первый этап программы "Дальневосточный гектар", когда земельные участки в безвозмездное пользование смогут получить только жители этих регионов, должен был стартовать с 1 июля 2019 года. Распространение программы на Бурятию и Забайкалье стало возможным после принятия решения президентом в ноябре 2018 года о включении их в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Республика Бурятия. Архивное фото
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"Предоставление земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" жителям Республики Бурятия и Забайкальского края на территории этих регионов стартует 1 августа этого года. Применение положений закона перенесено на месяц в связи с особенностями законодательного процесса. Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые должны были пройти стандартную процедуру рассмотрения", - говорится в сообщении Минвостокразвития.
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Дальневосточный ФОЗабайкальский крайБурятияОбщество
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