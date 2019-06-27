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РИА Новости

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — сказала она на конференции "Налоги-2019".

Замглавы департамента сослалась на данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота в России. В то же время, по информации МВФ, 33,4 процента российской экономики "в тени", добавила она.

"Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", — подчеркнула Панина.

Поделиться подробностями о предложении руководитель департамента отказалась, отметив, что "идея сырая".
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Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Больше 200 миллионов похищено с космодрома "Восточный" и что за это? Условно? А физлицо подработает на стороне 5-10 тыс и его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привлечь к ответственности!!! А то ведь страна недополучит налогов.... для того чтоб потом кто то украл миллионы и ему за это "условно". МОЛОДЦЫ!!!
27 июня, 16:40
66261692
6331227610
Мне кажет это так и останется идеей, т.к. в случае внедрения данного инструмента в систему, ударит он в первую очередь по ним.
27 июня, 15:36
aavshpargalyuk
2254772320
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