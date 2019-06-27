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РИА Новости

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.
В сообщении указано, что такое решение принято после того, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проинформировали европейских лидеров о ситуации с выполнением Минских соглашений.
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Главы стран — членов ЕС единогласно согласились сохранить санкции, Совет оформил это решение в письменном виде.
Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.
Владимир Путин неделю назад во время прямой линии сообщил, что после того, как Европа ввела антироссийские санкции в 2014 году, ее потери от этого решения составили 240 миллиардов долларов. Российская экономика, в свою очередь, недополучила 50 миллиардов, отметил президент.
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СанкцииЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
слава богу, продлили! А то как же импортозамещение с толчком и прорывом?
27 июня, 16:15
чкчерный кот
780004
Мыши (ЕС) плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус..
27 июня, 16:28
maks.chuprin.87
880003
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