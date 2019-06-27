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РИА Новости

Россия будет содействовать расследованию катастрофы MH17

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва будет и дальше оказывать содействие в расследовании катастрофы MH17 и установлении реальных, а не заранее назначенных виновников трагедии, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Российская сторона глубоко скорбит о жертвах катастрофы и будет и далее оказывать все возможное содействие в установлении истины о гибели рейса MH17 с тем, чтобы привлечь к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего", - заявил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
20 июня, 11:35
Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
В минувшую среду ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 22:49
В ДНР прокомментировали обвинения следственной группы по МН17
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
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MH17. РасследованиеМИД РФВ мире
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