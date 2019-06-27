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РИА Новости

Основатель "Рольфа" связал обыски в компании со своей политической позицией

Вчера, 15:18
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Основатель "Рольфа" Сергей Петров связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата, рассказал он в беседе с Forbes.
Ранее 27 июня крупнейший российский автодилерский холдинг сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что эти действия не относятся к операционной деятельности компании и она готова к сотрудничеству. "Рольф" заявлял о препятствовании сотрудниками Следственного комитета операционной деятельности компании, блокировке доступа к рабочим местам и телефонам, создании неудобств для клиентов. "Рольф" добавлял, что компания соблюдает законодательство РФ и является крупным налогоплательщиком (за три года – 23 миллиарда рублей).
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"Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 миллиардов рублей налогов", — рассказал изданию основатель "Рольфа".
По его мнению, текущие события могут быть связаны с его политической позицией, либо с рейдерским захватом. "Рольф" по состоянию на 2019 год принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.
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Сергей ПетровРольфРоссияПроисшествия
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