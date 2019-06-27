Онищенко прокомментировал ухудшение состояния Меркель на встрече

Ранее на приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера Меркель затрясло. Как сообщили СМИ, канцлеру предложили стакан воды, однако она от помощи отказалось. В немецком правительстве позже сообщили, что Меркель чувствует себя хорошо. На прошлой неделе канцлер также почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Тогда свое состояние Меркель объяснила обезвоживанием.