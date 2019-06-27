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РИА Новости

Онищенко прокомментировал ухудшение состояния Меркель на встрече

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Ранее на приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера Меркель затрясло. Как сообщили СМИ, канцлеру предложили стакан воды, однако она от помощи отказалось. В немецком правительстве позже сообщили, что Меркель чувствует себя хорошо. На прошлой неделе канцлер также почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Тогда свое состояние Меркель объяснила обезвоживанием.
Телеведущая Ольга Скабеева
18 июня, 18:56
Скабеева возмутилась, что Зеленский не помог Меркель, когда ей стало плохо
Онищенко подчеркнул, что состоянию здоровья первых лиц государства должно уделяться особое внимание.

"Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные", — заявил Онищенко в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Случившееся он также назвал "проколом" медиков. По мнению депутата, они должны были настоять на всестороннем обследовании.
"Если дело в питьевом режиме, тогда какого черта они там зарплату получают?" — возмутился он.
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
18 июня, 18:08
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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