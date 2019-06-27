Онищенко прокомментировал ухудшение состояния Меркель на встрече

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Ранее на приеме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера Меркель затрясло. Как сообщили СМИ, канцлеру предложили стакан воды, однако она от помощи отказалось. В немецком правительстве позже сообщили, что Меркель чувствует себя хорошо. На прошлой неделе канцлер также почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Тогда свое состояние Меркель объяснила обезвоживанием.
Онищенко подчеркнул, что состоянию здоровья первых лиц государства должно уделяться особое внимание.
"Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные", — заявил Онищенко в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Случившееся он также назвал "проколом" медиков. По мнению депутата, они должны были настоять на всестороннем обследовании.
"Если дело в питьевом режиме, тогда какого черта они там зарплату получают?" — возмутился он.
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